В зависимости от ситуации государство должно быть готово к усилению санкционного давления и нервозности рынка при плохих ожиданиях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала, выступая в Госдуме.

«Санкции сами по себе, как мы видели по прошлым годам, вызывают негативные, но ограниченные по времени эффекты. В конечном итоге к ним и финансовая система, и экономика адаптируются. В условиях неопределенности по будущему санкционному режиму мы должны иметь весь набор инструментов, которые позволяют сохранять финансовую стабильность. И в зависимости от ситуации быть готовым к усилению санкционного давления и нервозности рынка при плохих ожиданиях», — сообщила она.