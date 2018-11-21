Госдума приняла в третьем чтении законопроект о переименовании Внешэкономбанка в «ВЭБ.РФ» и закреплении за ним новых функций. Об этом сообщается в пресс-релизе ГД.

«За Внешэкономбанком закрепляется новая функция — по координации и организации деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития. Кроме того, ВЭБ получит новое название — «Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Соответствующий закон принят в третьем, окончательном чтении», — говорится в сообщении.

Законопроектом устанавливается, что Внешэкономбанк выступает получателем государственной поддержки в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях оказания поддержки институтам развития при выполнении возложенных на них функций.

«Внешэкономбанк будет участвовать в управлении институтами развития, формировать процедуры совместной работы над проектами, обеспечивающие комплексное использование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки проектов, включая меры государственной поддержки, обеспечивать информационное взаимодействие институтов развития с органами государственной власти и подготовку предложений о совершенствовании мер поддержки институтов развития», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Речь идет о таких институтах развития, как Российский экспортный центр, Корпорация МСП, «ДОМ.РФ».