Госдума приняла в третьем чтении поправки к федеральному бюджету на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сообщается на сайте ГД.

В соответствии с документом доходы федерального бюджета составят 18 947,6 трлн рублей (ранее планировалось 17 072,9 трлн). Расходы планируются на уровне 16 808 трлн рублей (ранее — 16 591 трлн).

Ожидается, что профицит федбюджета составит 2 трлн 138 млрд рублей. Объем ВВП будет 101 трлн 164 млрд рублей.

Предполагается, что уровень инфляции не превысит 3,4%.