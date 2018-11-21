Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует встроить приложения для уплаты налогов в интернет-агрегаторы, через которые самозанятые граждане предлагают свои услуги потенциальным клиентам. Об этом в ходе конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин.

«Через агрегаторы, по нашим оценкам, в России ищут работу около 2 миллионов человек, — отметил Сатин. — Приложение ФНС для уплаты налогов самозанятыми будет встроено в сам агрегатор, так что два отдельных приложения людям использовать не придется».

Замглавы налоговой службы также добавил, что ФНС плотно взаимодействует с данными сервисами, и в перспективе агрегаторы, возможно, будут перечислять налоги самостоятельно за своих пользователей.

С 1 января 2019 года в четырех регионах России начнут действовать пилотные проекты по внедрению нового налогового режима для самозанятых. Одним из источников информации о таких гражданах налоговая служба видит интернет-агрегаторы.