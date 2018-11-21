В последние три года объем уплачиваемых налогов в России рос почти вдвое быстрее зарплат. К таким выводам пришли аналитики центра «Финэкспертиза», проанализировав для «Известий» данные Росстата и Федерального казначейства за трехлетний период. Давление на кошелек оказывают три основных сбора: транспортный, имущественный и земельный. С 2015-го по 2017 год собираемость этих налогов выросла на 28%, а зарплаты только на 15%.

Так, по итогам 2015 года по трем основным сборам россияне уплатили 176,24 млрд рублей, по итогам 2016-го — 180,67 млрд рублей, а по итогам 2017-го уже 225,18 млрд рублей. Ускорение этого роста произошло именно в прошлом году. За три года объем собранных налогов вырос почти на треть, и доходы граждан не успевают за этим трендом. По данным Росстата, среднемесячная зарплата в 2015—2017 годах выросла только на 15% и составила 39,17 тыс. рублей.



Основной вклад в рост фискального бремени за последние годы внес имущественный сбор. За три года он увеличился на 72%. В 2015-м россияне уплатили за свое имущество 30,3 млрд рублей, в 2016-м — 36,09 млрд рублей, а в 2017-м — 52,23 млрд рублей.

За землю тоже стали отдавать больше: за три года этот сбор вырос на 25,4%, причем основное увеличение пришлось на 2017 год. В 2015-м граждане уплатили 36,15 млрд рублей, в 2016-м — 35,4 млрд рублей, а в 2017-м уже 45,32 млрд рублей. Согласно Налоговому кодексу, ставка земельного сбора составляет 0,3% от стоимости земли для жилых участков или купленных в личное пользование, и 1,5% для всех остальных.



Транспортный налог оказался наиболее стабильным, хотя его рост также приходится на 2017-й. В 2015 году владение средствами передвижения обошлись россиянам в 109,8 млрд рублей, в 2016-м — 109,2 млрд рублей, а в 2017-м — в 127,6 млрд рублей. За три года объем уплаченных сборов вырос на 16%.



Собираемость налогов в России увеличивают разными путями даже без повышения ставок. В случае со сбором на имущество его базой становится рыночная стоимость, а в случае с землей — объявляется амнистия, в результате собственников, то есть плательщиков налога, просто становится больше. Увеличение собираемости и администрирования — это тренд для России, полагает генеральный директор «Финэкспертизы» Нина Козлова.

По прогнозам экспертов, в следующем году размер сбора за имущество продолжит расти, а повышение НДС влечет рост косвенной фискальной нагрузки на население.

