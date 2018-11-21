Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что не собирается покидать свою должность на фоне скандала вокруг его компании в связи с «российским вмешательством» в американские выборы.

«Я этого не планирую. Не думаю, что это сейчас целесообразно», — сказал Цукерберг в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о возможном уходе в отставку.

В конце прошлой недели Цукерберг столкнулся с волной критики в адрес его компании в связи со скандалом по поводу «вмешательства РФ» в выборы в США. В частности, газета New York Times обвинила Цукерберга и другого топ-менеджера компании Шерил Сэндберг в замалчивании «российского вмешательства». Совет директоров Facebook отрицал, что менеджеры игнорировали свидетельства «российского вмешательства», хотя признал, что компания реагировала «слишком медленно».

Глава Facebook отметил, что сомневается в полной достоверности расследования газеты. «Я не уверен, что статья достоверна. Многие критические замечания по ключевым вопросам были справедливыми, но я думаю, что в реальности стоит учитывать и более полную картину, которая заключается в том, что у нас и у тех, кто про нас пишет, разные взгляды на мир», — сказал он.