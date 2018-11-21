Чистая прибыль банка «Ак Барс» за девять месяцев 2018 года составила 6 млрд рублей. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.



Чистые процентные доходы (до резервов) за отчетный период оказались на уровне 8,5 млрд рублей (рост на 33,5% относительно аналогичного периода 2017-го). Чистые комиссионные доходы увеличились на 23,1% до 2,3 млрд рублей.

«Средства клиентов на счетах банка «Ак Барс» за девять месяцев увеличились на 16,8%, и на конец отчетного периода составили 339,5 миллиарда рублей. Этот рост был обеспечен как за счет увеличения средств юридических лиц (на 22,6%, до 222 миллиардов рублей), так и за счет увеличения средств физических лиц на счетах на 7,1% с начала года, до 117,5 миллиарда рублей», — отмечается в релизе.

Портфель корпоративных кредитов (до резервов) вырос на 6,2%, до 125,4 млрд рублей, портфель розничных кредитов — на 13%, до 79 млрд рублей. Чистый совокупный кредитный портфель банка «Ак Барс» увеличился за девять месяцев на 6,3%, составив 185,5 млрд рублей.



Рентабельность капитала банка за отчетный период составила 12,6% в годовом выражении, рентабельность активов — 1,9%.

