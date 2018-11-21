Аналитики «Церих Кэпитал Менеджмент» рекомендуют инвесторам воспользоваться снижением цен на нефть и покупать акции «Роснефти». Они ожидают, что в течение трех месяцев котировки вернутся на уровень 450 рублей.

Сейчас на Московской бирже бумаги нефтяной компании торгуются в пределах 413—414 рублей. С октября котировки акций «Роснефти» падали дважды, что связано со снижением цены на нефть.

«Однако следует помнить, что и в четвертом квартале, даже несмотря на происходящее снижение, средние цены нефти будут оставаться достаточно высокими. И по итогам 2018 года компания должна показать результаты, существенно лучшие, чем в 2017 году. Это будет основой для финансового благополучия компании и выплаты дивидендов», — полагает аналитик инвесткомпании Николай Подлевских.

По итогам года компания может выплатить дивиденды до 50% от чистой прибыли по МСФО. Как полагают в «Церихе», «Роснефть» может выплатить дивиденды в два раза больше, чем за 2017 год. По итогам девяти месяцев компания показала рост прибыли в 3,4 раза.

Подлевских указывает, что «Роснефть» является крупнейшей компанией страны по добыче нефти и имеет диверсифицированные рынки сбыта. При этом позиция компании по запасам ресурсов очень выгодно отличает ее от крупнейших мировых нефтяных компаний. «Для такой компании на долгосрочном интервале времени даже многомесячные снижения цен нефти могут рассматриваться лишь как временные трудности», — заключает он.