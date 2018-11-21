В октябре 2018 года структурный профицит ликвидности в банковском секторе продолжил снижаться на фоне приостановки покупки Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. Об этом сообщается в обзоре ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».



«В октябре, как и месяцем ранее, величина структурного профицита ликвидности снизилась на фоне приостановки покупки Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Отток ликвидности частично был компенсирован увеличением размещения субъектами РФ и Федеральным казначейством временно свободных бюджетных средств в банках», — говорится в обзоре.



По данным ЦБ, оценка структурного профицита ликвидности на конец 2018 года не изменилась по сравнению с прогнозом, представленным в предыдущем выпуске, и составила 1,7—2,1 трлн рублей. Прогноз структурного профицита на конец 2019-го составляет 1,9—2,6 трлн рублей. «Эта оценка получена с учетом допущения, которое сделано исключительно в расчетных целях, о том, что покупки валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, отложенные в 2018 году, будут осуществляться равномерно в течение 2019—2021 годов. Однако решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься отдельно с учетом фактической обстановки на финансовом рынке», — заключили в ЦБ.

Банк России 23 августа объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года, и пообещал принять решение о возобновлении покупок с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в течение этого месяца. Однако в сентябре регулятор принял решение продлить приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018 года.