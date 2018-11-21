Ряд китайских коммерческих банков расширенно интерпретирует санкции третьих стран в отношении Москвы, эта проблема по-прежнему существует, заявил в среду глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов.

«Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России», — сказал Данилов на форуме «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала», организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей. По этим вопросам Центробанк регулярно общается с Народным банком Китая, подчеркнул он.

«Буквально практика последних двух-трех дней показывает, что эта проблема существует. Два дня назад эту проблему решали. Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение, Народный банк Китая в свою очередь довел… до своих коммерческих банков содержание этих наших разъяснений», — рассказал Данилов.

Он отметил, что китайские банки безосновательно ссылаются на западные санкции, поскольку они не препятствуют проведению платежей через банки, не попавшие в черный список. Данилов пояснил, что российские банки не входят в санкционный список SDN. По его словам, американские санкции, введенные против физических лиц, включенных в список SDN, не распространяются на юридические лица, в которых люди из SND занимают посты, если в конкретных финансовых операциях они не представляют эти юридические лица.

«Таким образом включение в список SDN не является причиной распространения санкций на весь банк. На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками», — отметил Данилов. Он добавил, что в связи с данной проблемой Центробанк России и Народный банк Китая договорились на регулярной основе поставлять соответствующие разъяснительные материалы и решать эти вопросы.