Активы К2 Банка на дату его признания банкротом составляли около 1,246 млрд рублей, а обязательства — почти 2,323 млрд. Такие данные приводятся в опубликованном на сайте ЦБ в среду, 21 ноября, сводном отчете временной администрации банка.

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами банка на момент его признания банкротом составляет 1,077 млрд рублей.

К2 Банк лишился лицензии 31 августа текущего года. Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики 6 ноября принял решение о признании банка банкротом .

Ранее ЦБ представил данные, согласно которым на дату отзыва лицензии нехватка активов банка для исполнения его обязательств с учетом результатов финансового обследования оценивалась в 584,4 млн рублей.



В сегодняшнем отчете на дату отзыва лицензии приводится оценка активов в 1,237 млрд рублей, обязательств — в 2,487 млрд, исходя из чего «дыра» на тот момент составляла 1,25 млрд.