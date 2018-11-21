Банк «Ак Барс» не закладывает в свою стратегию на следующий год заметного роста ипотечного портфеля. Об этом на пресс-конференции заявил предправления кредитной организации Зуфар Гараев.

«Если говорить о планах по дальнейшему наращиванию ипотечного кредитования , тут мы подходим со здоровой осторожностью. Кредиты эти длинные, на срок от 15 до 20 лет, мы понимаем, что за это время возможны различные изменения в части движения процентных ставок, и банк в этой части несет определенные процентные риски. В следующие годы мы ставим задачу перенести упор на самый высокодоходный, но трудно развиваемый сектор потребительского кредитования , но ипотека все равно остается в фокусе», — пояснил топ-менеджер банка.

Он, однако, подчеркнул, что не ожидает в 2019 году серьезного сокращения ипотечного кредитования.

Согласно отчетности банка по МСФО, за девять месяцев 2018 года «Ак Барс» выдал ипотечные кредиты на 78,9 млрд рублей. По сравнению с началом года показатель вырос на 12,8%. За тот же отчетный период потребительские кредиты достигли отметки 15,1 млрд рублей, рост с начала года — 6,3%.