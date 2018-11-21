Согласно отчетности банка по МСФО, за девять месяцев 2018 года «Ак Барс» выдал ипотечные кредиты на 78,9 млрд рублей.
Банк «Ак Барс» не закладывает в свою стратегию на следующий год заметного роста ипотечного портфеля. Об этом на пресс-конференции заявил предправления кредитной организации Зуфар Гараев.
«Если говорить о планах по дальнейшему наращиванию ипотечного кредитования, тут мы подходим со здоровой осторожностью. Кредиты эти длинные, на срок от 15 до 20 лет, мы понимаем, что за это время возможны различные изменения в части движения процентных ставок, и банк в этой части несет определенные процентные риски. В следующие годы мы ставим задачу перенести упор на самый высокодоходный, но трудно развиваемый сектор потребительского кредитования, но ипотека все равно остается в фокусе», — пояснил топ-менеджер банка.
Он, однако, подчеркнул, что не ожидает в 2019 году серьезного сокращения ипотечного кредитования.
Согласно отчетности банка по МСФО, за девять месяцев 2018 года «Ак Барс» выдал ипотечные кредиты на 78,9 млрд рублей. По сравнению с началом года показатель вырос на 12,8%. За тот же отчетный период потребительские кредиты достигли отметки 15,1 млрд рублей, рост с начала года — 6,3%.
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