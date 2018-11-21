Банк «Ак Барс» планирует в следующем году довести чистую прибыль по РСБУ до отметки в 3,3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции заявил предправления кредитной организации Зуфар Гараев.

«У нас за девять месяцев порядка двух миллиардов рублей чистой прибыли (по РСБУ. — Прим. ред.). По итогам этого года мы прогнозируем, что это значение будет по российским стандартам 2 миллиарда 700 миллионов рублей. На следующий год пока очень осторожные прогнозы, много внешних факторов, которые могут изменить развитие событий. Пока мы прогнозируем на уровне 3,3 миллиарда рублей на следующий год. Это те значения, которые мы собираемся защищать перед советом директоров», — отметил топ-менеджер банка.

Согласно отчетности по РСБУ, банк «Ак Барс» за девять месяцев 2018 года увеличил активы на 10,9% — до 483,8 млрд рублей.