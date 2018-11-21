Один из аудиторов «большой четверки», Deloitte, отозвал свое положительное заключение по Пробизнесбанку за 2014 год, выданное незадолго до отзыва у него лицензии. Такой отзыв — крайне редкая и экстраординарная ситуация, пишет «Коммерсант».

Deloitte направила уведомление в ЦБ и АСВ (конкурсный управляющий Пробизнесбанка), рассказал газете источник, знакомый с ситуацией. По его словам, отзыв заключения может быть связан с тем, что сотрудников аудитора подозревают в сговоре с банком по сокрытию действительного положения дел.

В АСВ подтвердили получение обращения, в ЦБ и Deloitte отказались от комментариев.

В августе 2015 года у Пробизнесбанка отозвали лицензию, а через два месяца признали банкротом, «дыра» в балансе достигает 85,5 млрд рублей, АСВ требует 68,5 млрд рублей с экс-руководителей в порядке субсидиарной ответственности. В отношении бывших топ-менеджеров банка возбуждено несколько уголовных дел о хищениях на 2,5 млрд рублей — некоторые уже осуждены, трое в международном розыске. Следственный комитет в апреле 2017 года проводил обыски в Deloitte, по данным газеты, были вопросы как раз к положительному заключению, выданному незадолго до краха банка.

Deloitte уже давала положительные заключения по отчетности банков, у которых затем возникли финансовые проблемы, например обанкротившимся Межпромбанку и Инвестторгбанку, санированным Связь-Банку и «Трасту». ЦБ не раз критиковал аудиторов, подтверждающих отсутствие финансовых проблем у банков, в балансе которых потом вскрывались многомиллиардные «дыры». «Такие ситуации могут быть связаны с тем, что банк фальсифицирует отчетность, а аудиторы не могут это проверить, — полагает управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай. — Но случается, что аудитор видит проблему и указывает на нее банку, который затем исправляет документы. То есть аудитор вроде бы должен понимать, что не все гладко, но ему нет смысла кого-то ловить».

Отзыв аудиторского заключения — крайне редкое явление, подчеркивают юристы. В России известен лишь один подобный случай, когда в 2007 году PwC отозвала свои заключения по ЮКОСу. По мнению юристов, так аудитор пытается снизить собственные риски и помогает следствию «избавиться от внешней легитимности действий менеджмента банка».