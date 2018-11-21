Агентство по страхованию вкладов, выплачивающее с 6 ноября 2018 года страховое возмещение вкладчикам екатеринбургского Уралтрансбанка, по состоянию на 21 ноября выплатило уже более 6 млрд рублей, или около 83% общей суммы своей страховой ответственности по данному банку. Такие данные приводятся в сообщении АСВ.

Страховое возмещение получили 21,2 тыс. вкладчиков Уралтрансбанка. Выплаты осуществляются через Сбербанк .

Ранее АСВ сообщало, что в реестр обязательств Уралтрансбанка включены обязательства перед вкладчиками на сумму около 7,25 млрд рублей. За выплатами могут обратиться порядка 32,7 тыс. человек, из которых около 2,2 тыс. имеют предпринимательские счета с застрахованными средствами на 240,8 млн рублей.



Уралтрансбанк лишился лицензии 25 октября этого года.