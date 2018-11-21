Карта предназначена для расчетов по всему миру, а также для оплаты заказов на иностранных сайтах (бронь/ оплата отелей, покупка авиабилетов, аренда автомобилей).

Карта выпускается и активируется в режиме онлайн в мобильном приложении «Альфа Бизнес Мобайл», после чего ею сразу можно пользоваться, не обращаясь в отделение и не ожидая доставки «пластика».

Выпуск и обслуживание виртуальной карты предоставляются бесплатно.

Моментальный выпуск и доступность 24/7 в любой точке мира особенно актуальны в заграничных командировках - в случае утери наличных денег либо классических пластиковых карт у клиента есть возможность моментально выпустить виртуальную карту для оплаты своих расходов. Также виртуальная карта позволяет с помощью смартфона получить наличные в банкомате с бесконтактным интерфейсом (NFC-ридер).

Важное преимущество – безопасность. Учитывая, что карта не имеет физического носителя, ее невозможно потерять. А при краже смартфона, оборудованного NFC-модулем, злоумышленникам затруднительно обойти современные средства идентификации (отпечаток пальца, face ID).

«В мае текущего года банк предложил корпоративные виртуальные карты для рублевых расчетов – и этот продукт оказался очень востребованным у клиентов. По мере того как клиенты начали тестировать эти карты, их выпуск от месяца к месяцу увеличивается, объемы операций возрастают. Сейчас средний размер операции по виртуальной карте у наших клиентов-юрлиц значительно выше, чем средний размер операции по обычной пластиковой карте. Ориентируясь на потребности клиентов, мы совершенствуем наши сервисы и продукты - теперь клиент Альфа-банка в любой ситуации и в любой точке мира может моментально получить полноценный платежный инструмент», - заявил член правления Альфа-Банка Денис Осин.