Владельцем 16% акций холдинговой компании группы «Эконива» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра, Ekosem-Agrar, оказалась кипрская Torentina. Последняя принадлежит ABH Financial, у которой, в свою очередь, 100% Альфа-Банка. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на кипрский и немецкий реестры компаний, а также данные самого банка.

«Эконива» — лидер в производстве сырого молока в России. Крупнейший акционер Ekosem-Agrar, по данным немецкого реестра на 31 июля 2018 года, — основатель компании Дюрр с 42,8%, у председателя совета директоров Рольфа Цурна — 14,7%, еще 26,5% распределены между менеджментом «Эконивы».

Одновременно с появлением нового акционера Ekosem-Agrar из числа ее владельцев вышли кипрская Ternata (13%, ее бенефициары не раскрывались) и «Агронова-Л» (3%, до 22 декабря принадлежала концерну «Россиум» банкира Романа Авдеева). По информации газеты, и Ternata, и «Агронова-Л» были связаны со структурами Московского Кредитного Банка (МКБ) Авдеева. Дюрр сообщил изданию, что пакеты обеих фирм проданы новым владельцам, близким к структурам Альфа-Банка. Основные совладельцы последнего — Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Петр Авен.

По данным издания, Альфа-Банк рефинансировал «Экониве» кредит перед МКБ, взамен Torentina получила долю в Ekosem-Agrar. Сделка оформлена как репо и предполагает передачу акций непосредственно структурам кредитора.

Структуры Альфа-банка могут рассматривать акции компании как портфельную инвестицию, говорит Дюрр. Когда Ekosem-Agrar проведет IPO, Torentina может продать акции Ekosem-Agrar в ходе размещения, считает он. Ekosem-Agrar рассматривала возможность выхода на биржу, но пока планы откладываются: инвесторы сейчас осторожно смотрят на инвестиции в российский бизнес из-за геополитической ситуации, лучше дождаться более благоприятного рынка и продавать бумаги по более выгодной цене, заметил бизнесмен.