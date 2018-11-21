Банк «Ак Барс» учел возможные риски на случай, если придется возвращать Татфондбанку (ТФБ) 1 млрд рублей, и создал резервы. Об этом на пресс-конференции заявил предправления кредитной организации Зуфар Гараев.



«Текущие значения достаточности нашего капитала уже отражают риски, в том числе и по этому иску. Они (Резервы. — Прим. ред.) сформированы в зависимости от вероятности наступления этого события, не 100%, естественно. Около 20—30%», — пояснил Гараев.

В 2016 году «Ак Барс» выдал Татфондбанку краткосрочные кредиты на 1 млрд рублей, которые были возвращены. После отзыва лицензии у Татфондбанка АСВ как конкурсный управляющий начал «разворачивать» сделки кредитной организации. Возврат ссуды «Ак Барсу» агентство решило оспорить, поскольку на момент расплаты в ТФБ «возникла скрываемая картотека неоплаченных документов».

Арбитражный суд Татарстана 12 ноября встал на сторону «Ак Барса», дело продолжит рассматривать апелляционная инстанция.

«У нас достаточно оптимистичные ожидания с точки зрения доказывания в суде того, что мы совершали обычную сделку, а не преднамеренную или притворную. Если дело дойдет до того, что необходимо формировать будет резервы, то, конечно, есть запасы», — заявил председатель совета директоров банка «Ак Барс» Валерий Сорокин.

Согласно отчетности банка по РСБУ, за девять месяцев 2018 года «Ак Барс» увеличил резервы на возможные потери на 26,6%, до 42,3 млрд рублей.