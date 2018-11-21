Встреча с журналистами была приурочена к 25-летнему юбилею «Ак Барс» Банка.

К юбилейной дате банк подошел, занимая весомую позицию на финансовом рынке страны. Сейчас «Ак Барс» Банк представлен в 27 регионах РФ и оказывает полный спектр финансовых услуг. «В современных экономических реалиях 25 лет – это серьезная цифра, – подчеркнул в ходе пресс-конференции Валерий Сорокин. - Некоторое время назад банк переживал трудности и столкнулся с серией информационных атак. Но сложности только укрепили кредитную организацию, и сейчас «Ак Барс» Банк значительно улучшил свои финансовые показатели и не боится вызовов времени».

Так, по отчетности РСБУ за 3 квартал 2018 года чистая прибыль «Ак Барс» Банка составила 2 млрд 94 млн рублей, за аналогичный период 2017 года – 565 млн рублей. Таким образом, с прошлого года прибыль увеличилась в 3,7 раза. В 2018 году банк выпустил новые продукты – дебетовую карту с оригинальным вертикальным дизайном Generation, кредитную карту Emotion, обновленное мобильное приложение «Ак Барс Онлайн 3.0», ряд новых сервисов для бизнеса и др.

В качестве подарка для клиентов и партнеров 29 ноября в Казани банк проведет деловой форум Ак Барс Бизнес Драйв, куда приглашены российские бизнесмены-практики, добившиеся успеха в сфере малого и среднего бизнеса. Другим подарком банка ко дню своего рождения станут билеты на шоу «Блю мэн групп» в цирк Du Soleil 13 декабря, которые получат многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды и другие категории граждан, кому требуется повышенное внимание.

Банк поставил перед собой амбициозную планку в 2020 году существенно увеличить прибыль за счет роста эффективности по всем направлениям бизнеса. На 2019 год запланирован рост комиссионных доходов, увеличение количества активных клиентов, развитие дистанционных и партнерских каналов продаж, продуктовые инновации.

В 2018 году на 63% выросло число активных клиентов, использующих интернет- и мобильную версию приложения «Ак Барс Онлайн 3.0»; на 52% выросло число онлайн-операций; 327 тысяч клиентов скачали новую версию мобильного приложения.

Эта и другая информация о деятельности и планах развития банка была озвучена в ходе выступлений спикеров, после которых журналисты смогли задать руководству «Ак Барс» Банка свои вопросы.