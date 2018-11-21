«Мы продолжаем успешное движение по пути развития наших продуктов, улучшения сервисной модели и клиентского опыта. Вектор внутренней трансформации находит отражение в положительной динамике ключевых показателей банка. За 9 месяцев 2018 г. мы наблюдаем рост чистого процентного дохода более чем на треть и рост чистого комиссионного дохода более чем на 20%, а также значительное увеличение объемов клиентских средств (почти на 17%), подтверждая высокий уровень доверия клиентов и востребованность новых предложений банка на рынке», — комментирует Зуфар Гараев, председатель правления «Ак Барс» Банка.

«Ак Барс» Банк завершил 9 месяцев 2018 года с чистой прибылью 6 млрд рублей. Рентабельность капитала банка за 9 месяцев 2018 года составила 12,6% в годовом выражении, рентабельность активов составила 1,9%.

Чистые процентные доходы (до резервов) за 9 месяцев 2018 года составили 8,5 млрд рублей, увеличившись на 33,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Чистые комиссионные доходы выросли на 23,1% до 2,3 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2018 года.

Оценочный резерв под обесценение кредитного портфеля уменьшился в 6,6 раз, до 1,5 млрд рублей. Чистая процентная маржа увеличилась до 3,7% с 3,1% за аналогичный период 2017 года. Активы банка на 30 сентября 2018 года составили 445,9 млрд рублей, что на 15,5% больше, по сравнению с началом года.

Портфель корпоративных кредитов (до резервов) вырос на 6,2% и составил 125,4 млрд рублей, портфель розничных кредитов увеличился на 13%, до 79 млрд рублей. Чистый совокупный кредитный портфель увеличился на 6,3%, составив 185,5 млрд руб. Доля резервов в совокупном кредитном портфеле с начала года увеличилась на 2 п.п., до 9,2%.

Средства клиентов на счетах «Ак Барс» Банка за 9 месяцев увеличились на 16,8%, и на конец отчетного периода составили 339,5 млрд рублей. Этот рост был обеспечен как за счет увеличения средств юридических лиц (на 22,6%, до 222 млрд рублей), так и за счет увеличения средств физических лиц на счетах на 7,1% с начала года, до 117,5 млрд рублей.

В течение 9 месяцев 2018 года «Ак Барс» Банк значительно нарастил капитал — на 18,4%, до 69,3 млрд рублей.