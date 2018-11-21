Участники:

начальник Центра разработки стратегий АО "Газпромбанк" Егор СУСИН;

главный стратег инвестиционной компании "Атон" Алексей КАМИНСКИЙ;

главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон ТАБАХ;

эксперты финансового рынка.

Модератор – финансовый консультант Наталья СМИРНОВА.

Что ждет мировую экономику и финансовую систему в 2019 году? Каковы основные риски и возможности для России? Какие инвестиционные идеи могут сработать? Как построить стратегии инвестирования и застраховать долгосрочные вложения от ключевых рисков? Какие инструменты инвестирования обеспечат максимальное поле для маневра частным инвесторам?

В рамках мероприятия состоится награждение лауреатов премии "Финансовый Олимп 2018".

Аккредитация по e-mail: peter@best.ru , kirnoz@best.ru

Вход при предъявлении паспорта.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.