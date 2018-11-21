27 ноября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форсайт-сессия на тему: "2019. Стратегии инвестирования и сбережений в период глобальной нестабильности в экономике и политике".
Участники:
- начальник Центра разработки стратегий АО "Газпромбанк" Егор СУСИН;
- главный стратег инвестиционной компании "Атон" Алексей КАМИНСКИЙ;
- главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон ТАБАХ;
- эксперты финансового рынка.
Модератор – финансовый консультант Наталья СМИРНОВА.
Что ждет мировую экономику и финансовую систему в 2019 году? Каковы основные риски и возможности для России? Какие инвестиционные идеи могут сработать? Как построить стратегии инвестирования и застраховать долгосрочные вложения от ключевых рисков? Какие инструменты инвестирования обеспечат максимальное поле для маневра частным инвесторам?
В рамках мероприятия состоится награждение лауреатов премии "Финансовый Олимп 2018".
Аккредитация по e-mail: peter@best.ru , kirnoz@best.ru
Вход при предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
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