ВВП России за январь — сентябрь 2018 года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такова предварительная оценка Росстата.

За девять месяцев 2017-го рост ВВП составлял 1,8%.

Рост ВВП, по предварительной оценке Росстата, в III квартале 2018 года составил 1,3% . «Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, cоставил 101,3%», — отмечалось в сообщении ведомства.



Ранее Минэкономразвития также оценило, что рост ВВП в III квартале замедлился до 1,3%.