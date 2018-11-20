Для усиления борьбы с уклонениями от уплаты налогов центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно расследовать сопутствующие этому преступления, в том числе связанные с незаконной банковской деятельностью, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

С инициативой выступило управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР. Проанализировав практику привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших налоговые преступления, контролеры выяснили, что дела по сопутствующим преступлениям, предусмотренным ст. 172, 173.1, 173.2, 303 и 327 УК РФ (незаконная банковская деятельность; создание фиктивных юридических лиц и незаконное использование документов для этого; фальсификация доказательств и подделка документов и их использование), возбуждаются лишь в единичных случаях, поскольку следователи комитета, как правило, ограничиваются расследованием преступлений, относящихся к подследственности ведомства. В результате не принимаются исчерпывающие меры «к комплексному противодействию преступности в налоговой сфере», считают в комитете.

В своих рекомендациях представители управления напомнили подконтрольным следователям, что фиктивные фирмы зачастую создаются для обеспечения транзита денежных средств и их обналичивания, то есть данная деятельность может подпадать под признаки не только ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, но и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

При этом, отмечается в документе, следователям СКР надлежит разбираться и с заведомо ложными сведениями, которые участники налоговых схем вносят в документы о якобы имевшихся экономических взаимоотношениях с фирмами-однодневками. Подобные документы имеют обязательные реквизиты, а их изготовление подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ. Более того, те же документы недобросовестные налогоплательщики в последующем предоставляют в арбитражные суды, обжалуя решения налоговых органов о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений, что, в свою очередь, образует еще одно преступление, предусмотренное на этот раз ст. 303 УК РФ.

В свою очередь, ведомственное расследование фальсификаций первичных бухгалтерских документов, считают в управлении процессуального контроля, будет способствовать «принятию арбитражными судами более объективных и взвешенных решений».

Управление процессуального контроля предлагает следственным органам СКР «пересмотреть» их подходы к борьбе с налоговой преступностью. В СКР полагают, что подобная тактика будет способствовать увеличению возмещения ущерба по налоговым преступлениям.