Клиенты Тинькофф Банка — владельцы устройств на платформе iOS теперь могут покупать билеты на театральные и концертные мероприятия прямо в мобильном приложении «Тинькофф». Об этом сообщили в банке, уточнив, что у пользователей Android такая возможность появится на следующей неделе.

Новый сервис, запущенный при участии партнера группы «Тинькофф» — компании «Кассир.ру», уже доступен для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшее время он появится и в других крупных городах России.

Купить билеты на концерт или спектакль в мобильном приложении «Тинькофф» можно в разделе «Оплатить» (в категории «Развлечения»). После выбора опции «Концерты» или «Театр» пользователю откроется список событий по категориям («Самые ожидаемые», «Ближайшие выходные» — для концертов) и по жанрам. Далее нужно выбрать удобное время, место на схеме зала и произвести оплату. После покупки билет будет отправлен на почту клиента и сохранен в мобильном приложении в разделе «Заказы».



За покупку билетов на спектакли и концерты в мобильном приложении «Тинькофф» в период до 31 декабря 2018 года держатели карт Тинькофф Банка получат cash back в размере 15%. Он будет начисляться на карту клиента после завершения события — в рублях или бонусных баллах на эквивалентную сумму в зависимости от программы лояльности. Например, держатели кредитных карт All Airlines получат cash back милями. Максимальный лимит начисления cash back за все время акции — 3 тыс. баллов/рублей.