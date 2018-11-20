В Пензе продлен срок предварительного следствия по уголовному делу о мошеннических действиях создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более 1 млрд рублей. Сообщение о ходе расследования опубликовано во вторник на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области.

Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). По данным следствия, в 2012 году предпринимательница в Пензе при соучастии иных лиц создала организованную преступную группу, которая обманывала граждан, привлекая денежные средства якобы для инвестирования в сделки с недвижимым имуществом. В действительности денежные средства, полученные от граждан, руководителем и членами организованной преступной группы похищались и в инвестиционной деятельности не использовались.

«Поверив ложной информации, граждане передавали принадлежащие им денежные средства в виде займов в подконтрольные соучастникам преступления ООО «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Таким образом с 2012 по 2018 год преступная группа совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей. Жертвами преступления стали более 5 тыс. человек», — указывают правоохранители.

В настоящее время срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 26 марта 2019 года. Создатель преступной группы и еще один соучастник преступления по решению суда находятся под стражей, еще двое фигурантов — под домашним арестом. Наложен арест на имущество двух обвиняемых.



Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы. Допрашиваются потерпевшие и работники компаний «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Кроме того, выясняются обстоятельства, которые позволили обманывать граждан в Пензенской области на протяжении нескольких лет.