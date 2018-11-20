Уникальные вертикальные банкноты номиналом 10 долларов с изображением Виолы Десмонд (1914—1965) — первой женщины в Канаде, которая боролась за права темнокожего населения страны, — 19 ноября введены в обращение. Об этом говорится на сайте Банка Канады.

Canada's new $10 bill featuring civil rights heroine Viola Desmond goes into circulation today... and it's fantastic. I'm going to proudly celebrate her dignity and courage while spending my first $10 at a small local business. #cdnpoli



Photo by Darren Calabrese/Canadian Press pic.twitter.com/KQsrspmFoV

— Meanwhile in Canada (@MeanwhileinCana) 19 ноября 2018 г.

«Банк Канады сегодня выпустил новую вертикальную банкноту номиналом 10 долларов с изображением на ней легенды борьбы за социальную справедливость Виолы Десмонд», — отмечается на сайте. В ведомстве добавили, что торжественная церемония введения в обращение новой купюры состоялась в Канадском музее прав человека в Виннипеге (провинция Манитоба). В Банке Канады уточнили, что жители страны смогут увидеть «десятку» уже совсем скоро — в течение недели-двух.

Образец банкноты с уникальным дизайном был презентован в марте текущего года. «Виола — это одна из миллионов женщин, которые помогли сформировать и построить нашу страну, а также повлиять на то, какой она стала. Но ее история еще очень важна тем, что показывает [нам]: нужно отстаивать то, во что мы верим», — заявил министр финансов Уильям Морно. Он уточнил, что изображение Десмонд со временем заменит на банкноте этого номинала первого премьер-министра Канады сэра Джона Макдональда (1815—1891). Его портрет «перенесут» на купюру более высокого достоинства, но пока не решено на какую именно.

Банк Канады намерен в скором времени начать консультации по изменению изображения на банкноте 5 долларов. Сейчас на ней изображен премьер-министр страны Уилфрид Лорье (1841—1919).

