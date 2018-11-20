Официально неработающих трудоспособных россиян могут заставить самостоятельно платить за себя все страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования, пишет «Российская газета».

Такое предложение содержится в законопроекте «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков». Его подготовил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По действующим нормам, за трудоустроенных граждан взносы в вышеперечисленные фонды уплачивает работодатель. В совокупности они составляют 30% в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет. При этом, как отмечает Вострецов, примерно 18 млн россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы. Хотя многие из них заняты неофициально, то есть, по сути, являются самозанятыми — людьми, работающими на себя.

«А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости», — отмечает парламентарий. Он считает такое положение дел несправедливым, и предлагает неработающим гражданам самостоятельно уплачивать страховые взносы в социальные фонды.

Взносы могут рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Только по предварительным оценкам это ежегодно может принести более 734 млрд рублей. Данная обязанность не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении. Под последнюю категорию попадают инвалиды, несовершеннолетние граждане, обучающиеся и студенты.

Вострецов особо подчеркивает, что предлагаемые им изменения ни в коей мере не ограничивают конституционные права граждан на получение пенсии по старости и бесплатного медицинского обслуживания. «А если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов», — предупреждает депутат.