В Дагестане участникам организованной преступной группы (ОПГ) предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с доходом свыше 82 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



По версии следствия, в 2016—2017 годах четверо местных жителей зарегистрировали 70 коммерческих организаций на подставных лиц для последующего осуществления незаконной банковской деятельности. Они также организовали открытие расчетных счетов в нескольких банках.



«Затем злоумышленники подыскали клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и их выводе в теневую экономику. Путем проведения безналичных расчетов по мнимым сделкам, без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, участники организованной группы систематически привлекали средства клиентов и размещали их на банковских счетах созданных коммерческих организаций, а затем по распоряжению клиентов перечисляли деньги со счетов без лицензии. Денежные средства после конвертирования из безналичной формы в наличную заказчикам услуг передавались за минусом «дивидендов» от противоправной деятельности», — говорится в релизе.

В результате обвиняемые извлекли доход от незаконной банковской деятельности более 82 млн рублей, отметили в ведомстве.



Уголовное дело направлено в Кировский суд Махачкалы для рассмотрения по существу.