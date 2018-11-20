Уголовное дело направлено в Кировский суд Махачкалы для рассмотрения по существу.
В Дагестане предпринимателя обвиняют в хищении почти 140 млн рублей у банка, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
«По версии обвинения, злоумышленник, являясь учредителем и руководителем коммерческой организации, у которого имелись финансовые отношения с другими обществом, с использованием документов подконтрольных ему юридических лиц, оформленных на номинальных руководителей, получил в банке кредитные денежные средства на общую сумму 139,5 миллиона рублей», — отмечается в релизе.
После чего мужчина обналичил и похитил денежные средства.
Уголовное дело направлено в Кировский суд Махачкалы для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.
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