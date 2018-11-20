Перед Банком России стоит задача не угадывать, какие санкции будут введены против России, а обладать набором инструментов для противостояния им. Об этом на Финансовом форуме России, организованном газетой «Ведомости», заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«С одной стороны, давать возможность экономике адаптироваться, с другой стороны — не давать развиваться рискам финансовой стабильности, ограничивать их, чтобы сами эти риски уже не начали иметь какие-то эффекты. И набор такого рода инструментов у нас с годами уже выработан», — отметила представитель регулятора.

По ее словам, часть «защитных» мер ЦБ уже применял в 2014—2015 годах. Это и валютное рефинансирование, например проведение аукционов РЕПО, и регуляторные послабления для банков.