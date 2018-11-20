Ситуация на российском финансовом рынке в октябре 2018 года оставалась стабильной. Как отмечается в подготовленном ЦБ обзоре рисков финансовых рынков , изменение рыночных показателей находилось в пределах значений для сопоставимых стран с формирующимися рынками.

В ЦБ напомнили о существенном падении цен на нефть и росте волатильности нефтяного рынка в октябре. Риски более серьезного снижения нефтяных цен были связаны с сообщениями Саудовской Аравии о нежелании допустить формирование дефицита сырья на мировом рынке и своей возможности нарастить добычу нефти. На этом фоне снижение мировых цен на нефть в октябре оказалось максимальным за два года: цены на нефть Brent и Urals в долларах снизились на 8,8% и 9,8% соответственно.

Как подчеркивают в ЦБ, «существенное снижение нефтяных цен и рост их волатильности практически не оказали влияния на динамику вмененной волатильности курса рубля».

«Даже на фоне столь существенного падения цен на нефть в октябре продолжилось снижение ожидаемой волатильности рубля по отношению к доллару США. Уровень вмененной волатильности по паре «доллар США / рубль» на срок три месяца восстановился до значений, предшествующих всплеску волатильности на рынках ЕМЕ в августе. Приостановка покупок валюты в рамках бюджетного правила позволяла сдерживать волатильность рубля даже в условиях значительного снижения мировых цен на нефть. Этому способствовали и принятые Банком России решения по ключевой ставке», — говорится в обзоре.

Там поясняется, что текущая динамика обменного курса российского рубля была обусловлена общим характером потоков капитала на развивающихся рынках. «Существенные отклонения вниз траектории движения обменного курса рубля от направления притока/оттока капитала на рынки ЕМЕ наблюдались в периоды повышенной волатильности в апреле и августе, однако нивелировались в последующие периоды по мере нормализации рыночной конъюнктуры. Несмотря на риски мирового рынка нефти, в октябре наблюдалось снижение волатильности валютного курса», — указано в материале.



В ЦБ отмечают, что снижение волатильности валютного курса, согласно международным исследованиям, способствует сдерживанию доходностей государственных облигаций в национальных валютах.