У россиян могут появиться не только кредитные, но и страховые истории, пишет «Российская газета». Такой пункт есть в стратегии развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и агентством «RAEX-Аналитика».

Сейчас бюро страховых историй действует только в автостраховании. Авторы стратегии полагают, что систему нужно распространить на все сегменты рынка. Это, по их мнению, поможет эффективнее бороться с мошенничеством.

Проблема мошенничества для российского страхового рынка действительно актуальна. Она тормозит его развитие, поскольку подрывает финансовую устойчивость компаний, снижает доверие страховщиков к клиентам и, наоборот, затрудняет внедрение новых технологий, говорит директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства RAEX («Эксперт РА») Ольга Скуратова.



«Внедрение бюро страховых историй по аналогии с тем, как это реализовано в банковской системе, с одной стороны, позволит улучшить процессы скоринга (оценки надежности) клиентов и в дальнейшем учитывать индивидуальные характеристики при предложении им страховых услуг, а с другой — снизить риски мошенничества и повысить качество клиентского сервиса», — считает Скуратова.



По ее словам, злоупотребления стали одной из причин разбалансировки системы ОСАГО. Сейчас мошенники активно осваивают сегмент страхования жизни, где размер выплат значительно превышает средние возмещения по «автогражданке». В связи с этим вопрос однозначной идентификации клиентов стоит очень остро.



Эту позицию разделяет и регулятор страхового рынка — Банк России. В опубликованной ЦБ в октябре Концепции противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке отмечалась необходимость повышения эффективности и полезности использования автоматизированной системы Бюро страховых историй (БСИ). В первую очередь система БСИ должна быть дополнена информацией в области личного и сельскохозяйственного страхования, заявили изданию в ЦБ.