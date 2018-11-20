ВЭБ считает одним из своих приоритетов развитие новых малых и микропредприятий для обеспечения современной городской среды, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на заседании попечительского совета премии «Бизнес-Успех» в Госдуме.

«Помимо больших инвестиционных вложений в инфраструктуру, это все то, что создает городскую среду — развитие современных малых и микроформ предпринимательств, без предпринимателей никакой среды не будет, это невозможно», — сказал Шувалов.

ВЭБ также считает приоритетным не только создание новых производств, но и модернизацию старых производств и появление на рынке нового экспортного потенциала, отметил председатель госкорпорации.

Шувалов также сообщил, что сейчас правительство РФ принимает решение о предоставлении институтам развития так называемого утвержденного капитала. «Это позволит нам работать на рынке, выдавая кредитные ресурсы, гарантийные инструменты», — добавил он.