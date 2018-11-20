Правительство РФ принимает решение о предоставлении институтам развития так называемого утвержденного капитала, сообщил также председатель Внешэкономбанка.
ВЭБ считает одним из своих приоритетов развитие новых малых и микропредприятий для обеспечения современной городской среды, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на заседании попечительского совета премии «Бизнес-Успех» в Госдуме.
«Помимо больших инвестиционных вложений в инфраструктуру, это все то, что создает городскую среду — развитие современных малых и микроформ предпринимательств, без предпринимателей никакой среды не будет, это невозможно», — сказал Шувалов.
ВЭБ также считает приоритетным не только создание новых производств, но и модернизацию старых производств и появление на рынке нового экспортного потенциала, отметил председатель госкорпорации.
Шувалов также сообщил, что сейчас правительство РФ принимает решение о предоставлении институтам развития так называемого утвержденного капитала. «Это позволит нам работать на рынке, выдавая кредитные ресурсы, гарантийные инструменты», — добавил он.
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