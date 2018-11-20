ВЭБ, наделяемый новым законом функцией координатора институтов развития, будет добиваться более эффективного использования капитала и увеличения его оборотов для успешной реализации майского указа президента РФ, заявил в ходе заседания попечительского совета премии «Бизнес-успех» в Госдуме глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о переименовании Внешэкономбанка в госкорпорацию «ВЭБ.РФ» и ее утвержденном капитале. ВЭБ по этому закону будет координировать деятельность институтов развития, участвовать в их управлении, формировать процедуры совместной работы над проектами.

«Мы получаем функцию по координации (институтов развития. — Прим. ред.), причем вам могу сказать сразу, что это не функция командования, а функция для того, чтобы капитал смог применяться совершенно по-другому, более умно и эффективно, с тем, чтобы оборот капитала приобрел другую скорость, и с тем, чтобы результаты были совершенно иными», — сказал Шувалов.

Если раньше меры поддержки государства имели обособленный характер и наделяли институты развития «отдельным хозяйством», то сейчас цель этих институтов одна — реализация указа президента РФ от 7 мая, подчеркнул глава ВЭБа. «И поэтому здесь невозможно работать за заборами, а здесь нужно объединить все свои командные возможности и финансовые ресурсы для того, чтобы добиваться этих целей», — добавил он.

Законопроект о переименовании ВЭБа обеспечивает госкорпорации возможность использовать механизм утвержденного капитала, при котором деньги предоставляются по мере возникновения потребности в инвестресурсах. Предварительно идет речь о сумме до 300 млрд рублей утвержденного капитала для того, чтобы сформировать кредитный портфель ВЭБа на 3 трлн рублей, пояснял замминистра финансов РФ Андрей Иванов. По его словам, докапитализация будет происходить в случае приближения норматива достаточности капитала к 11% вследствие досоздания резервов.