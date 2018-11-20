Нефть марки Brent в ходе торгов вторника дешевела до уровня ниже 62 долларов за баррель, свидетельствуют биржевые данные.



Так, стоимость январских контрактов на Brent в Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок по состоянию на 21:19 мск равнялась 61,92 доллара за баррель (минус 7,8% к уровню предыдущего закрытия); к 21:45 мск цена скорректировалась до 62,24 доллара за баррель.

По данным ТАСС, в последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня 62 долларов за баррель 14 февраля 2018 года.

Стоимость январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI на 21:45 мск опустилась на 3,92 доллара и оказалась на уровне 53,28 доллара за баррель.