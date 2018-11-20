США ввели санкции против двух российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию, сообщило американское министерство финансов.

Под ограничения попали ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО «КГК» (английское название Global Vision Group).

Кроме того, в список внесли иранскую компанию Tadbir Kish и шесть физических лиц. Среди них замдиректора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев.

В качестве организатора поставок иранской нефти в Сирию называют сирийского гражданина Мохаммеда Амер аш-Швики и его компанию Global Vision Group, расположенную в России.

Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что благодаря «ирано-российской сети» сирийское правительство получает миллионы баррелей нефти из Ирана, а тот — сотни миллионов долларов из Сирии на финансирование Корпуса стражей иранской революции (КСИР).

По его данным, нефть скрытно доставляют в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок.