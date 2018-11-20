Сбербанк запустил оформление ипотеки на вторичном рынке недвижимости без предоставления отчета об оценке объекта. Это возможно при соблюдении ряда условий, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Цена покупки кредитуемого объекта недвижимости не должна превышать 20 миллионов рублей для квартир, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге; 10 миллионов рублей для квартир, находящихся в таких городах, как: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар; пять миллионов рублей для квартир в других населенных пунктах РФ», — уточняют в банке.

Помимо этого, есть ряд условий при размещении объекта на сайте «ДомКлик» добавляют в финорганизации. Так, фотографии недвижимости в объявлении должны содержать изображения всех помещений, фото балкона и лоджии — при наличии, а также фотографии, по которым возможно определить отсутствие перепланировки. Публикация с информацией по объекту должна содержать кадастровый номер или адрес с номером квартиры, площадь кухни, жилую площадь.

В проекте участвуют квартиры в многоквартирных домах на вторичном рынке этажностью не менее трех этажей по всей России (переход права собственности по ним должен быть оформлен не ранее 1998 года), объявления о продаже которых размещены на сайте «ДомКлик».

«Возможность отказа от отчета об оценке позволяет ускорить срок подготовки документов к ипотечной сделке в среднем на пять дней и сэкономить до 5000 рублей», — отмечает, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.

В рамках данного проекта доступны услуги «Электронная регистрация сделки» и «Сервис безопасных расчетов».

Новый процесс был запущен изначально в тестовом режиме в Москве, и уже более 100 клиентов смогли получить ипотеку в Сбербанке без дополнительных расходов на заказ отчета об оценке.

В данный момент на сайте «ДомКлик» размещено более 500 тыс. объявлений о продаже квартир на вторичном рынке.