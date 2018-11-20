На Ставрополье тестируется новый формат взаимодействия Сбербанка с клиентами и партнерами — платежный банковский агент. В этом проекте клиенты могут снять наличные с банковских карт в магазинах, расположенных в сельской местности, поясняется в сообщении Юго-Западного банка Сбербанка

Первым адресом стал один из магазинов в поселке Цимлянском. Клиент банка может снять от 100 до 3 тыс. рублей в сутки на отдельном терминале, с помощью которого также оплачиваются покупки.

Операция по снятию наличных осуществляется только с дебетовой карты Сбербанка. При этом необязательно совершать покупку в данной торговой точке.



«Данная программа призвана повысить доступность финансовых услуг на селе, — отмечает управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов. — До конца года планируется подобный сервис запустить в селе Донском. Мы внимательно анализируем результаты «пилота», изучаем обратную связь от наших клиентов — насколько данная услуга окажется удобной и востребованной жителями края. Но уже есть информация от целого ряда наших партнеров о том, что им было бы интересно реализовать такой сервис, так как он позволяет увеличить клиентопоток, а следовательно, и прибыль предпринимателей».