Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Александр Бондаренко покидает занимаемую должность в начале декабря. Вместо него на эту должность назначена Наталья Алымова, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Наталья Алымова в должности старшего вице-президента будет руководить блоком «Управление благосостоянием». Наталья в банке с 2011-го и отвечает за развитие розничного кредитования (кроме ипотеки), за вклады, комиссионные продукты и недавно запущенное направление массовых инвестиций.... Основной задачей Натальи на новой позиции будет внедрение комплексного предложения для решения сберегательных и инвестиционных задач клиентов всех сегментов через систему персонального финансового планирования, а также управление экосистемой страховых продуктов дочерних компаний в синергии с основным бизнесом банка», — отмечается в релизе.

Кроме того, старший управляющий директор по бизнес-партнерству блока HR Наталья Дудина назначена исполняющим обязанности руководителя блока из-за ухода старшего вице-президента Сбербанка Сьюзан Пике-Гюблер с этой должности с 1 декабря.