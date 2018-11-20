При текущей цене на никель в 2019—2021 годах дивидендная доходность по акциям «Норильского никеля» может составить около 10%, рассчитали аналитики Sberbank CIB Ирина Лапшина и Алексей Киричок. Они подтверждают рекомендацию покупать.

Аналитики инвестбанка позитивно оценили планы металлургической компании по расширению бизнеса, которые руководство «Норильского никеля» озвучило накануне. В инвестиционной программе на 2019—2020 годы был повышен прогноз по производству никеля, меди, платины и палладия. Увеличение производства предусмотрено за счет программы повышения эффективности — «Норникель» намерен повысить производительность труда на 12—15%.

Совокупные капиталовложения в 2018—2020 годах могут составить до 7,25 млрд долларов, кроме того, на дополнительные проекты в 2019—2022 годах компания может потратить еще до 1,5 млрд долларов.

«Масштабы проектов роста вполне приемлемы, и они удачно дополняют долгосрочные перспективы компании с точки зрения производственных показателей, позволяя при этом выплачивать неплохие дивиденды», — говорится в комментарии Sberbank CIB.