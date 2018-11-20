«Сафмар финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева сообщила о старте программы выкупа акций. На прошлой неделе совет директоров компании одобрил решение выкупить бумаги холдинга на сумму до 6 млрд рублей.

Программа будет действовать три года. Как говорится в официальном релизе, приобретение обыкновенных акций будет совершаться дочерними обществами холдинга с привлечением брокера. В холдинг «Сафмар» входит страховая компания ВСК и лизинговая компания «Европлан», а также НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» с суммарными активами около 300 млрд рублей.

На фоне сообщения о buyback акции «Сафмара» на Московской бирже подорожали на 1,99%. В 11:38 мск они торговались на уровне 614 рублей. Капитализация холдинга составляет почти 69 млрд рублей.