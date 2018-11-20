Государственная Транспортная Лизинговая Компания и РВК подписали соглашение о создании совместного акселератора технологических стартапов на базе GenerationS. Документ был подписан в рамках IIX международного форума «Транспорт России — 2018», организованного Министерством транспорта РФ, сообщается на сайте ГТЛК.

Согласно партнерскому соглашению, эксперты ГТЛК и GenerationS проведут отбор стартапов, предлагающих решения в области транспортных технологий. Эти решения помогут создать более безопасный, экологичный, «умный» транспорт, отмечается в сообщении лизинговой компании.

С помощью новых решений планируется поиск технологий для пассажирского и грузового транспорта:

интеллектуальные системы управления транспортным средством смогут подавать сигналы, если водитель уснет за рулем или выедет на встречную полосу;

гибридные транспортные средства будут расходовать меньше топлива и станут более безопасными для окружающей среды;

телематические системы наладят «общение» между транспортным средством и водителем: машина сможет сама вызвать экстренные службы в случае ДТП или сообщить о попытке угона и текущем местонахождении транспортного средства;

в авиа-, железнодорожных и морских перевозках новые технологии необходимы для построения оптимальных маршрутов, повышения безопасности, контроля технического состояния транспортного средства, создания беспилотных устройств.

Отбор проектов в акселератор стартует в начале 2019 года. Команды стартапов, прошедшие акселерацию, получат возможность запустить пилотные проекты с партнерами ГТЛК (РЖД, KamAZ, ОАК, ГСС, «Вертолетами России», ОСК и другими).



«Пройдет несколько лет, и цифровые технологии преобразят транспортную индустрию. Уменьшится число аварий, общественный транспорт перестанет опаздывать, а грузы будут доставляться быстрее — и все это почти без участия человека. Цифровая трансформация на транспорте — одна из ключевых задач нашего государства», — прокомментировал заключение соглашения генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.