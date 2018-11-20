«Ростелеком» совместно с «МегаФоном» и «Ростехом» обсуждают создание единого инфраструктурного оператора для развития Сети 5G в России с использованием отечественных решений, пишет со ссылкой на три источника на телекоммуникационном рынке.

«Переговоры между «МегаФоном» и «Ростелекомом» продвигаются, документы на стадии подписания. Окончательно они будут готовы либо в конце этого года, либо в начале следующего», — уточнил один из собеседников. По его словам, обсуждается возможность участия в консорциуме госкорпорации «Ростех». По информации партнера нескольких крупных операторов связи, запуск совместного предприятия запланирован на март 2019 года. Сроки будут зависеть от решения «Ростелекома» по увеличению доли в Tele2, указывает другой собеседник, близкий к одной из сторон сделки. Создание консорциума 5G также потребует согласований, в том числе Минкомсвязи и ФАС, уверен один из собеседников издания.

В «МегаФоне», «Ростелекоме» и «Ростехе» отказались комментировать возможную сделку. В «Ростелекоме» напомнили, что продолжают выступать за объединение усилий операторов для строительства сети 5G по модели инфраструктурного оператора. В ноябре 2017 года сообщалось, что «МегаФон» и «Ростелеком» подписали соглашение о совместном развитии сетей стандарта 5G, предполагающее создание СП для этих целей. В «Ростехе» подчеркнули, что имеют наработки в 5G, которые могут стать основой для развития партнерств.

В 2020–2027 годах расходы операторов на строительство сетей 5G в России составят от 400 млрд до 610 млрд рублей, оценивал PwC.

Проект позволит сократить затраты на развертывание сети, полагают эксперты. Но другие игроки, а также столичные чиновники обеспокоены риском ограничения конкуренции. «Навязывание рынку модели инфраструктурного оператора приведет к ограничению конкуренции за счет ценообразования, которое будет задано тарифами такого игрока», — уверен исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса «ВымпелКома» Александр Поповский. Монополизация и создание преференций отдельным игрокам несет риски технологического отставания и может отразиться на отказоустойчивости инфраструктуры, предупреждает представитель МТС.