Россельхозбанк предлагает членам Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) кредит на проведение сезонных работ.

Как указано в релизе РСХБ, клиенты могут получить заемные средства в сумме до 5 млн рублей по льготной ставке 4,5% годовых. Кредит оформляется по ходатайству АККОР с представлением минимального пакета документов. Банк ввел для глав КФХ ускоренную процедуру одобрения кредита и упростил систему финансовой отчетности.

Также Россельхозбанк предлагает главам КФХ розничный кредит на любые цели на срок до трех лет, сумма кредита — до 1 млн рублей. Процентная ставка составляет от 14,9% годовых в зависимости от срока кредита.



Воспользоваться специальным предложением РСХБ могут юридические лица и главы КФХ — члены АККОР из десяти регионов РФ: Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской, Орловской, Челябинской, Курганской и Омской областей.