Объем свободных денег в октябре 2018 года у россиян снизился на 2,2%, или на 500 рублей, по сравнению с сентябрьским показателем и составил 22 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Среднегодовое значение индекса «свободных денег» осталось на той же отметке, что и в сентябре, — 23,1 тыс. рублей. Результаты текущего года по объемам «свободных денег» в российских домохозяйствах по-прежнему остаются на самых высоких отметках по сравнению с предыдущими годами.

В октябре «свободных денег» осталось у россиян меньше, чем месяцем ранее, благодаря выросшей покупательской активности и росту дефлятора, также сказывается рост цен.

«В октябре предлагаем соразмерить покупательскую способность «свободных денег» у населения через призму возможности приобретения на все эти средства водки «Пять озер» (бутылка 0,5 литра). Итак, в расчете на среднюю стоимость вышеназванной водки в текущем году на все «свободные деньги» можно приобрести 83 бутылки. И это один из самых высоких показателей за последние десять лет наблюдений. Выше покупательская способность «свободных денег» при покупке водки была зафиксирована только в 2012 году, когда можно было купить 94 бутылки», — прокомментировали в «Ромире».