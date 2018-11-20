Реальные располагаемые доходы россиян в октябре 2018 года выросли на 4,3% по сравнению с сентябрем, в годовом выражении рост составил 1,4%. Таковы предварительные данные Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,4%, в январе — октябре 2018 года — на 1,6%», — говорится в докладе.

Денежные доходы граждан в октябре повысились на 5,4% к октябрю прошлого года и на 5,1% к сентябрю 2018-го, составив 33 297 рублей.