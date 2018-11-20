Федеральная налоговая служба РФ предлагает во время проведения эксперимента по внедрению нового режима налога для самозанятых в течение года воздержаться от взимания штрафов, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.



«На сегодняшний день подготовлен законопроект, который принят в Государственной Думе, о проведении эксперимента в четырех регионах РФ — Москва, Московская область, Республика Татарстан и Калужская область — о новом режиме налога на самозанятых, или налога на профессиональный доход», — сказал Мишустин.

«Мы <...> просили бы вашей поддержки — хотим воздержаться от штрафов для того, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми, а потом доложить вам о всех нюансах, которые будут обнаружены», — сказал Мишустин.

Президент поддержал эту идею. «Ну конечно», — сказал Путин.

Мишустин обратил внимание на то, что закон направлен не на увеличение фискальной нагрузки, а дает налогоплательщикам, которые попадают под определение самозанятых, использовать такой режим. Речь идет о гражданах РФ, которые не имеют работодателя и зарабатывают не более 2,4 млн рублей в год. По его словам, в отношении физических лиц будет применяться ставка 4%, а в отношении юридических лиц — 6%, без необходимости регистрироваться в налоговой службе и заполнять налоговые декларации.

