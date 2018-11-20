Кредитные карты Промсвязьбанка с лимитом до 100 тыс. рублей теперь можно заказать без документа о подтверждении доходов. Как сообщили в финучреждении, для получения карты с таким лимитом достаточно только паспорта РФ.

Условие распространяется на все виды кредитных карт Промсвязьбанка . Ставки, продолжительность льготного периода и другие параметры по таким картам не отличаются от условий карт, выдаваемых с запросом подтверждения дохода.

В Промсвязьбанке поясняют, что для запуска этого продукта была использована специальная модель предсказания дохода, которая вместе с заявленным в анкете доходом позволяет правильно оценить финансовое состояние заемщика.



«Одновременно с этим под продукт были адаптированы основные риск-политики и правила принятия решения, в частности внедрен гибкий механизм расчета лимита кредитования и, с учетом целевого профиля заемщика, пересмотрены правила анализа кредитной истории, — отмечает директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов. — Отказ от получения важной информации о подтвержденном доходе компенсируется запросом данных из различных внешних источников, на которые клиент дал свое согласие».