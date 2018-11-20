Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты РФ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.



«Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал кандидатуры, предложенные советом Государственной Думы на должности аудиторов — Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса, и внес их для рассмотрения», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что оба кандидата «имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах, что было определяющим при принятии решения по этим кандидатурам».

Вячеслав Володин напомнил, что взаимодействие Госдумы и Счетной палаты «находится в постоянном развитии».