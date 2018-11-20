Председатель Национального банка Молдавии Сергей Чокля сообщил на брифинге во вторник, что уходит в отставку, объяснив свое решение личными причинами.

«Я считаю, что пришло время передать эстафету новому руководителю Национального банка. Я принял это сложное, но ответственное решение по личным причинам. Сообщаю, что я подал заявление председателю парламента, в котором прошу освободить меня от должности с 30 ноября», — заявил Чокля.

По его словам, руководство Нацбанка утвердило стратегический план действий на ближайшие три года. Чокля выразил надежду, что этот документ поможет его преемнику.

Чокля был назначен парламентом на пост главы Нацбанка Молдавии в марте 2016 года. Он должен был исполнять обязанности в течение семи лет.